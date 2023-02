Mit einem breiten Besen kehrt Marc Bernhardt über den Betonboden die Reste des Futters in die Stallmitte. Links und rechts schlabbern die Kühe mit der Zunge noch etwas Heu ins Maul. Das Futter baut der Landwirt aus Freital selbst an. Doch allein für den Dünger zahlt der Bauer jetzt dreimal so viel wie ursprünglich kalkuliert. So fragt sich Marc Bernhardt, ob der Familienbetrieb mit seiner Generation, der siebten, noch eine Zukunft hat – und wenn ja, welche.

Dabei ist die Firma mit ihrer mehr als 100-jährigen Tradition durchaus krisenerprobt. Doch eine Kostenexplosion, wie die aktuelle, hat sie so noch nicht erlebt – schon gar nicht in so vielen Bereichen auf einmal: Diesel, Strom, Gas und eben Dünger. "Du konntest nicht mal das ordern, was du an Menge brauchtest. Du musstest das nehmen, was du überhaupt noch bekommen hast", sagt Marc Bernhardt. Neben Dünger sei auch Diesel teilweise wochenlang gar nicht verfügbar gewesen. So wuchsen die Unsicherheiten. "Die ganzen Kosten, die da oben draufkommen – kannste locker sagen – sind um 40 bis 50 Prozent gestiegen. Und das ist schon ´ne Hausnummer."

Dabei könnte man annehmen, Marc Bernhardt gehöre zu den sogenannten Krisen-Gewinnern. Denn nie zuvor hat der 36-jährige für seine Milch so viel bekommen wie im vergangenen Jahr. "Global wurden die (Milch-)Märkte leergekauft. Einfach, weil jeder irgendwie Angst und Panik hatte", erklärt er. Für die Landwirte sei die Verdopplung der Preise positiv gewesen. "Aber eben auch eine Verdopplung aus einem extrem niedrigen unverdeckten Niveau in ein relativ sicheres, hohes Niveau hinein."

Mit einem großen grünen Traktor fährt Marc Bernhardt in den Kuhstall und bringt frisches Futter für die insgesamt 110 schwarz-weiß gefleckten und braunen Tiere. Ein paar Hühner rennen dabei zur Seite. Die guten Milchpreise würden die Mehrkosten für Diesel und Dünger kaum aufwiegen, meint Marc Bernhardt. "Sehe ich aber den Sprung, den wir in der Milcherzeugung vom Preis her hatten, und sehe ich den Sprung im Laden, steht das schon ganz weit auseinander." Der Bauer findet: Der Profit bliebe am Ende bei den großen Konzernen und nicht bei den Landwirten hängen.