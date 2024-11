Nach einer missglückten Baumfäll-Aktion an einem Hang hat ein Baum eine Hauswand in Bad Schandau durchbohrt. Der 30 Meter lange Eichenstamm durchschlug das Dach und mehrere Wände und landete in der Wohnstube. Am Wochenende konnte der Stamm zerkleinert und abtransportiert werden, wie das Technische Hilfswerk (THW) mitteilte. Zwei Tage lang hatte das THW die Bergung des tonnenschweren Stamms vorbereitet.