Hinter der ehrenamtlichen Bergwacht in der Sächsischen Schweiz liegt ein arbeitsreicher Mittwoch. Gleich zwei Senioren waren in Not geraten und mussten gerettet werden. Wie die Bergwacht mitteilte, war zunächst ein 73-Jähriger nach dem Aufstieg am Lilienstein kollabiert. Ein Hubschrauber brachte Bergretter und Notarzt zu dem Mann. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen.