Die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz hat am Wochenende einen verletzten Wanderer ausfliegen lassen. Wie die Bergretter mitteilten, war am Sonnabend ein 72-Jähriger unterhalb der Hohen Liebe unweit von Bad Schandau gestürzt und hatte sich eine stark blutende Kopfwunde zugezogen. Andere Wanderer leisteten Erste Hilfe.