Uwe Leuner, Imker aus Cotta in der Sächsischen Schweiz, bietet seit kurzem Patenschaften für Bienenvölker an. Damit will er die nützlichen Insekten retten. Der 60-Jährige möchte außerdem andere Menschen von den Bienen begeistern. Als Dank für die Patenschaften gibt es pro Jahr ein Kilogramm Honig von den summenden Patenkindern. Von den Einnahmen will Leuner einen Bienenwagen bauen, um noch mehr Honigsammlern ein Zuhause zu bieten.