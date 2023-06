Böhmische Schweiz Silvester nur noch eine Stunde böllern: Hrensko zieht Konsequenzen nach Waldbrand

Hauptinhalt

Nachdem am Vatertag ein Waldstück am Prebischtor brannte, folgten auf tschechischer Seite Konsequenzen. Zuerst hat Usti nad Labem über ein Feuerwerksverbot außerhalb von Silvester entschieden. Nun hat es in einer weiteren Gemeinde einen Beschluss gegeben.