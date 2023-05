Das Problem aus Salovs Sicht: In der Gemeinde Hřensko werden in Verkaufsständen Feuerwerkskörper direkt neben Alkohol und Zigaretten zum Verkauf angeboten. Die Leute würden gedankenlos zugreifen. Anders als in Deutschland, dürfe Pyrotechnik in Tschechien das ganze Jahr über verkauft werden. Nun wünscht sich Salov, dass der Verkauf von Böllern in den nahegelegenen Ortschaften eingeschränkt oder bestenfalls ganz verboten wird. "Es gibt eigentlich keinen Grund, außerhalb von Silvester Pyrotechnik zu verkaufen," so Salov. In der Gemeinde Hřensko scheint sein Anliegen Gehör zu finden.