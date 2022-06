Das Boofen - also das Freiübernachten in der Sächsischen Schweiz - ist ab Donnerstag wieder erlaubt. Das teilte die Nationalparkverwaltung auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Die temporäre Sperrung der Übernachtungsstellen im Nationalpark Sächsische Schweiz galt für den Zeitraum vom 1. Februar bis zum 15. Juni. Generell ist das Übernachten in der Natur im Nationalpark weiterhin nur für Klettersportler und an einer von 58 ausgewiesenen Stellen erlaubt. Auch im Landschaftsschutzgebiet sei das Boofen gestattet - allerdings bestehte weiterhin ein Lagerfeuerverbot, so die Nationalparkverwaltung. Ab sofort soll es ein zeitweiliges Verbot in jedem Jahr geben.