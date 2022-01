Das Feuer war am Silvestertag gegen 18.20 Uhr ausgebrochen. Dutzende Feuerwehrleute brachten es kurz nach Mitternacht unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten allerdings den gesamten Neujahrstag an, auch, weil sich immer wieder Glutnester entzündeten.



Reporterangaben zufolge gehörte das Gelände, in dem einst Maschinen für die Kakao- und Schokoladenherstellung gebaut wurden, bis vor kurzem einer Abwicklungsgesellschaft in Hamburg. Während die Flächen aktuell noch an zahlreiche Kleinstunternehmen untervermietet sind oder waren, soll hier in Zukunft ein städtebauliches Quartier mit Wohnungen, Handel und Gastronomie entstehen.

