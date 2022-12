Der große Feuer in der Bergbaude "Panoramahöhe" in Bad Gottleuba-Berggießhübel soll nicht ihr Ende bedeuten. Marco Standke und seine Eltern haben sich nach dem Unglück einigermaßen gefasst. "Anfangs waren nur Tränen. Aber aufgeben ist nicht", sagt der 33-Jährige. Auch sein Urgroßvater habe das Gebäude einst nach einem Brand wieder aufbauen müssen.

Seither war der Betrieb der Bergbaude am Rande des Elbsandsteingebirges in Familienhand, wurde von Marco Standkes Großeltern in zweiter Generation und später von seinen Eltern weitergeführt. Nach zwei Jahren Corona-Pause schmiedete der junge Mann eigene Pläne für eine Wiederbelebung der Einkehr am Bismarckturm. Ein Kiosk sollte entstehen und der Biergarten wieder öffnen. Das ist erst einmal ferne Zukunftsmusik.