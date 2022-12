Am Bismarckturm in Berggießhübel bei Bad Gottleuba am Rande des Ost-Erzgebirges steht seit Dienstagnachmittag die Bergbaude "Panoramahöhe" in Flammen. Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr MDR SACHSEN am Abend mitteilte, sind zahlreiche Einsatzkräfte an der Brandbekämpfung beteiligt, darunter Verstärkung aus dem gesamten Landkreis und aus Tschechien.