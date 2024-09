In der Nacht zu Sonnabend sind in Pirna ein Blumenladen und Dönerimbiss abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 4 Uhr alarmiert, als das Gebäude im Plattenbaugebiet auf dem Sonnenstein in Flammen stand. Nach Reporterinformationen brannte zunächst der Blumenladen, bevor der Brand auf den Dönerladen übergriff.