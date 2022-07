In Ottendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Bahretal im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, ist am Sonntagmittag ein abgeerntetes Feld in Brand geraten. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, brach das Feuer beim Wenden von nassen Strohschwaden aus.