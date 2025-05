Feuerwehrleute haben bei einem Brand in einer Wohnung in Langenhennersdorf, einem Ortsteil von Bad Gottleuba-Berggießhübel, zwei Leichen entdeckt. Die Feuerwehrleute waren am frühen Dienstagmorgen gerufen worden, weil das Mehrfamilienhaus in Flammen stand. Laut Polizei konnten drei Personen selbst das Gebäude verlassen. Sie blieben unverletzt. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, ist der Brand bereits gelöscht. Derzeit werde das Gebäude gelüftet.