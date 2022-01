Nach einem Brand im Dachstuhl ist ein Mehrfamilienhaus in Pirna unbewohnbar. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigte, brach der Brand am Freitagabend aus. Die Löscharbeiten hätten bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Dafür musste auch die B172 in Pirna gesperrt werden. Zeitweilig habe man 22 Menschen in Sicherheit bringen müssen. Sie seien vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht worden. Laut Polizei waren 80 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Mieter der Nachbarhäuser konnten inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren. Am Sonnabendvormittag wurde noch Brandwache gehalten. Ein Brandursachenermittler ist im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.