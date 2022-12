In Pirna ist am Mittag ein Feuer in einem Gebäude des alten Elektrizitätswerkes an der Braudenstraße ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Sobald die Löscharbeiten abgeschlossen sind, werde sich die Polizei um die Ermittlung der Brandursache kümmern, so ein Sprecher der Polizei. Schadenshöhe und Ursache sind bislang unbekannt. Weitere Angaben zu dem Brand machten Feuerwehr und Polizei vorerst nicht.