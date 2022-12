Die Ermittlungen nach dem Feuer in einer Industriebrache in Pirna dauern die Ermittlungen an. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf Anfrage von MDR SACHSEN. Donnerstagmittag war ein Feuer in dem Gebäude des alten Elektrizitätswerkes an der Braudenstraße ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Schadenshöhe und Ursache sind bislang unbekannt.