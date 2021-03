Die A17 ist aktuell zwischen Bahretal und Bad Gottleuba wegen Löscharbeiten in Fahrtrichtung Prag voll gesperrt. Der Stau reicht zurück bis zur Anschlusstelle Pirna. Es heißt, ein Lkw war aus bislang unklarer Ursache in Brand geraten. Der Fahrer wurde dabei laut Angaben der Polizei verletzt. Die A17 war rund zwei Stunden lang in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, in Fahrtrichtung Dresden wurden sie inzwischen wieder freigegeben.