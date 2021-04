In einem Recyclingzentrum in Heidenau ist am Dienstag ein Großbrand ausgebrochen. Nach Reporterangaben war gepresster Müll, vorwiegend Pappe und Papier in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis weit in den Nachmittag. Die Lagerhalle liegt nah an der Bahnstrecke zwischen Dresden und Prag. Der Zugverkehr war allerdings nicht beeinträchtig, hieß es.