Bei einem Wohnhausbrand in der Nähe von Tharandt ist am späten Sonntagabend eine Frau leicht verletzt worden. Sie sei in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei auf Anfrage vn MDR SACHSEN mit. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei geht nach derzeitigem Stannd von einem technischen Defekt in dem Wohnhaus aus. Wegen der Löscharbeiten ist die Kreisstraßen zwischen Abzweig Grumbach und Fördergersdorf am Montagmorgen weiter gesperrt.