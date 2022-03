Beim Brand in einem Wohnhaus in Pirna sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Wie ein Reporter unter Berufung auf Rettungskräfte vor Ort berichtete, musste eine Frau mit schweren Brandverletzungen in einer Leipziger Spezialklinik geflogen werden. Ein Jugendlicher und ein Mann wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung wurden in ein Krankenhaus gebracht.