Für den Bau der Behelfsbrücke soll kein umfangreiches Baurechtsverfahren erforderlich sein. Daher könne noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden, sodass die Brücke im kommenden Jahr für den Verkehr freigegeben werden kann. Der Bürgermeister von Bad Schandau, Thomas Kunack, sagte, die Pläne ließen ihn "positiv in die Zukunft blicken". Die Variante greife nur wenig in die bestehende Bebauung ein und ermögliche eine direkte Querung der Elbe. Die Brücke soll westlich der Bundesstraße 172 entstehen. Auch Landrat Michael Geisler zeigte sich erleichtert: "Der Ausblick auf die konkrete Realisierung der Behelfsbrücke ist ein sehr wichtiges Signal für unseren Landkreis und vor allem für die Menschen."

Die heutige Vorstellung der Vorzugsvariante für die Behelfsbrücke lässt positiv in die Zukunft blicken. Damit haben die Bürgerinnen und Bürger wieder eine Perspektive – darauf haben viele Menschen in der Region gewartet.

Die Folgen durch die Sperrung der Elbebrücke sind für Einwohner und Gewerbetreibende immens. Sie müssen deutliche Umwege in Kauf nehmen - die nächsten Brücken sind jeweils rund 20 Kilometer entfernt. Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten Kritik laut, auch was die Kommunikation durch die Behörden betrifft. Viele Unternehmen befürchten auch Umsatzverluste in der besonders bei Touristen beliebten Wanderregion.