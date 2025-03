Missglückt der Belastungstest, will sich Infrastruktur-Ministerin Kraushaar persönlich dafür einsetzen, zu prüfen, ob auf die Ausschreibung verzichtet werden kann. Dadurch solle dann schneller mit den Bauarbeiten für die Behelfsbrücke begonnen werden. Dieses Szenario müsse jedoch erst juristisch geprüft werden. Denn normalerweise gelten für ein Bauvorhaben wie das der Behelfsbrücke in Höhe von 31 Millionen Euro Vergabevorschriften. Eine Ausschreibung muss gemacht und alles sorgsam geprüft werden. Das alles kostet Zeit. Die Ministerin sieht in der Situation in Bad Schandau "Gefahr in Verzug" im Hinblick auf die "Daseinsvorsorge". So will sie argumentieren. Letztlich müsse dies aber juristisch sicher sein: "Es nützt uns gar nichts, wenn wir nicht drei Monate, sondern acht Monate verlieren, weil jemand diese Vergabe angreift."