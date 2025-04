Warum ist die Bad Schandauer Brücke doch nicht so kaputt wie die Carolabrücke? - Beim Bau in Bad Schandau ist nach Worten von Prof. Steffen Marx eine andere Bautechnologie angewendet worden. Der Spannstahl sei gleich verpresst worden und war damit vor Korrosion geschützt.

- Bei der Carolabrücke in Dresden habe der Spannstahl während des Baus längere Zeit im vorgespannten Zustand ohne Korrosionsschutz freigelegen.

- In den 1970er-Jahren hätten die Experten und Ingenieure nicht gewusst, "dass Spannstahl ein so hohes Risiko für Schädigungen hat. "Kein Mensch hat damals gewusst, dass der Spannstahl solche Macken hat und in der Festigkeit nachlässt", sagte der Chefplaner und Brückenbauer zu DDR-Zeiten, Eckhart Thürmer.