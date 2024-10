In einem Linienbus in Freital bei Dresden hat ein 41-Jähriger mehrere Fahrgäste rassistisch und vulgär beleidigt. Zudem habe er zwei Insassinnen bedroht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Busfahrer legte daraufhin einen Extrastopp direkt am Polizeirevier in Freital ein. Dort übernahmen die Beamten den aggressiven Mann, der sich wehrte und um sich schlug. Ein 44 Jahre alter Polizist wurde leicht verletzt. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen mehrerer Vergehen ermittelt.