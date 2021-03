Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) die Einstufung von Tschechien geändert hat, sind die Einreisebeschränkungen an der sächsischen Grenze zu Tschechien reduziert worden. Trotzdem sind weiterhin eine digitale Einreiseanmeldung und ein negativer Corona-Test erfoderlich. Darauf hat die Bundespolizeidirektion in Pirna verwiesen. Grenzkontrollen soll es bis zum 31. März geben. Wie es danach weitergeht, werde noch entschieden, hieß es.

Wegen der hohen Inzidenzwerte in Tschechien und der Ausbreitung von Virusvarianten in Sachsens Nachbarland war die Einreise seit Anfang Februar stark eingeschränkt worden. Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis durften mit Vorgaben einreisen. Ausnahmen hatte man für Ärzte, Kranken- und Altenpflegerinnen und -pfleger sowie für Lkw-Fahrende und Saisonkräfte in der Landwirtschaft gemacht. Auch aus humanitären Gründen blieb eine Einreise möglich.