Das Landratsamt Sächsische Schweiz/Osterzgebirge beanstandet einen Freitaler Stadtratsbeschluss zur Corona-Testpflicht an Grundschulen. Wie das Amt mitteilte, hat der Stadtrat am 30. März auf Antrag der Fraktion "Freitals konservative Mitte" mehrheitlich beschlossen, dass Oberbürgermeister Uwe Rumberg darauf hinwirken soll, dass die Hausordnungen der Freitaler Grundschulen auch weiterhin einen Zutritt zum Schulgebäude ohne negativen Corona-Test erlauben. In den Schulkonferenzen der verschiedenen Einrichtungen sollte er dafür sorgen, dass der Beschluss umgesetzt wird.