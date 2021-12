Artgerechte Haltung ist Carsten Ullrich besonders wichtig. Sein Edelgeflügel war eigentlich für die gehobene Gastronomie bestimmt, kommt nun aber auch bei Gourmets zuhause auf den Tisch. Bildrechte: MDR/L. Müller

Tief hängen die Wolken über Göppersdorf im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, es nieselt. Die schlachtreifen Rouen-Clair-Enten von Carsten Ullrich zieht es trotzdem in den Teich. Sie genießen ihre letzten Tage, bevor sie als Weihnachtsbraten enden. Dass das edle Federvieh zu Weihnachten in der Pfanne landet, ist in diesem Jahr nicht selbstverständlich.

Geflügelhalter Ullrich beliefert eigentlich nahezu ausschließlich die gehobene Gastronomie zwischen München und Hamburg. 2G-Regeln, gekürzte Öffungszeiten und eine generelle Sorge von einem möglichen Lockdown haben den Verkauf einbrechen lassen. "Viele Köche haben ihre Bestellungen kurzfristig in der zweiten Novemberhälfte storniert, nur in Hamburg läuft es noch halbwegs", sagt Ullrich.

Direktvermarktung als Ausweg

Dennoch wirkt der Landwirt erstaunlich zufrieden. Der studierte Betriebswirt und Elektrotechniker hat sich seinem Schicksal nicht ergeben, sondern nach einem Ausweg gesucht. Und den hat er in Konsumenten gefunden, die Wert auf gutes Fleisch aus artgerechter Haltung legen. Damit sie aber von seinem Geflügel erfahren, musste er die Werbetrommel rühren, alte Kontakte spielen lassen und in sozialen Medien selbst noch aktiver werden. "Ich hatte Glück", sagt der eloquente Geflügelzüchter. Knapp zwei Wochen vor Weihnachten wird jeden Tag geschlachtet und es sind so viele Enten vorbestellt, dass er zum Fest ausverkauft sein wird.

Erst vor drei Jahren ist der frühere Projektmanager nach einem Burnout und einer Auszeit in Frankreich in Göppersdorf beruflich als Landwirt komplett neu durchgestartet. Aufgewachsen in einem Kückenzuchtbetrieb bei Paderborn, hat er sich quasi auf seine Wurzeln besonnen.

Die beiden Gänse dürfen Weihnachten überleben, sie sind für die Zucht vorgesehen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Aus französischer Haute Cuisine bekanntes Federvieh