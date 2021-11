Einen Besucherstopp, wie in einigen anderen sächsischen Kliniken, gibt es an dem Klinikum noch nicht. Die Klinikleitung teilte lediglich mit, in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt würden die Vorsichtsmaßnahmen in einigen sensiblen Bereichen verschärft. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist bundesweit ein Corona-Hotspot. Nach Angaben des Robert Koch-Institutes stieg die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner am Donnerstag sprunghaft auf 560,6, am Vortag hatte die Wocheninzidenz bei 445 gelegen.