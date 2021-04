Mediziner berichten, dass in den Kliniken immer jüngere Corona-Patienten liegen. Die 18 Jahre alte Schülerin Maxi weiß, was das bedeutet. Sie war an Covid-19 erkrankt. Zuerst hatte sie vor allem Atemprobleme, dann folgten weitere Beschwerden. "Es kamen Kreislaufprobleme dazu. Und dann fing es eines Tages an", erinnert sich Maxi. Ihre Beine klappten weg, sie konnte nicht mehr laufen. Ihre Leber war auch geschädigt.