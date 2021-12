Laut Altmann hat sich die Situation im Laufe der letzten Woche verschärft. Durch die vierte Corona-Welle kämen sehr viele schwer erkrankte Akut-Fälle aus den umliegenden Krankenhäusern nach Bad Gottleuba. Die Kapazitäten seien am Limit und die Kliniken hätten offenbar Not, diese Fälle unterzubringen. "In der letzten Woche habe ich mindestens 25 schwere Covid-Anmeldungen bekommen. Das ist eklatant. Das war die Woche davor jetzt nicht so", so der Chefarzt. Es gebe zahlreiche Fälle, die sich sauerstoffabhängig nur mit Mühe im Zimmer bewegen könnten.