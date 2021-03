Nur mit Maske und Abstand ist die Teilnahme am Kreistag in Pirna möglich. Vor der Sitzung können sich die Mitglieder einem Schnelltest unterziehen.

Das Verwaltungsgericht Dresden hat die Corona-Testpflicht für die Kreistagssitzung des Landkreises Sächsische Schweiz Osterzgebirge bestätigt. Demnach dürfen an der Sitzung am Montag in der Turnhalle des Beruflichen Schulzentrums Pirna nur Personen teilnehmen, die eine medizinische Maske oder eine Maske des Standards FFP2 oder KN95/N95 tragen, sofern sie nicht ein Attest vorlegen, welches sie von dieser Pflicht befreit. Diese Nachweise dürften nicht älter als drei Tage sein.



Der Landrat hatte die Anordnung auf den Paragraf 5a Abs. 5 der Sächsischen Coronaschutz-Verordnung gestützt, die die entsprechende Vorschrift für Schulgelände vorsieht. Vor Sitzungsbeginn stünden zudem kostenlose Antigen-Schnelltest zur Verfügung.