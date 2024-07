Was ist der Christoper Street Day (CSD)? Der Christoper Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen die Polizeiwillkür in der Christopher Street in New York am 28. Juni 1969. Damals widersetzten sich Barbesucher bei einer Räumung eines Lokals der Gewalt von Polizisten, es folgte tagelange Unruhen.