In der vergangenen Woche gab es einen Cyber-Angriff auf die Stadtwerke in Pirna. Kriminelle hatten die Computersysteme angegriffen, teilte das Unternehmen mit. Aktuell arbeiten IT-Sicherheitsexperten mit Hochruck an der Aufklärung und der Schadensbeseitigung. Ein Zugriff auf einen Teil der Systeme sei zurzeit nicht möglich. Die Technik zur Überwachung und Steuerung der Versorgungsnetze ist demnach davon nicht betroffen. Die Versorgungssicherheit war und ist zu keinem Zeitpunkt gefährdet, versichern die Stadtwerke Pirna. Dennoch wird vorerst im Notbetrieb gearbeitet. Bisher konnte noch nicht geklärt werden, wer hinter der Attacke steckt.