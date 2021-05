Vor wenigen Tagen in Leipzig: Polizeibeamte beobachten über dem Bundesverwaltungsgericht eine fliegende Drohne. Der 39 Jahre alte Besitzer wird in unmittelbarer Nähe festgestellt. Offenbar weiß er nicht, dass es verboten ist, das Gebäude zu überfliegen. Nun muss er mit einem Bußgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen. Solche Verstöße wie in Leipzig kommen immer wieder vor, sagt die Polizei.

Wie das Innenministerium MDR SACHSEN mitteilte, hat die Polizei in diesem Jahr bislang zehn Drohnen-Verstöße im Freistaat festgestellt. In Leipzig sei zum Beispiel ein Drohne vor einem Küchenfenster geflogen, in Annaberg über dem Impfzentrum und in Dresden über dem Wettkampfgelände des Ski-Weltcups am Königsufer.