Die Polizei hat am Donnerstag in Pirna in der Sächsischen Schweiz eine Wohnung im Stadtteil Copitz durchsucht. Hintergrund sind Ermittlungen gegen einen 48 Jahre alten Mann, wie die Polizei mitteilte. Gegen ihn werde wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.