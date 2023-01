Wirtschaft Edelstahlwerk Freital nach Stromausfall mit Millionenschaden

Hauptinhalt

Die Verantwortlichen des Edelstahlwerks in Freital haben am Mittwoch ein Déjà-vu gehabt. Ähnlich wie 2019 war von einem Augenblick auf den anderen der Strom weg und die Produktion stand still. Weil die Stromunterbrechung dieses Mal aber länger anhielt, war auch der Schaden enorm.