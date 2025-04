Die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz hat am Wochenende zwei verunglückte Wanderinnen gerettet. Wie die ehrenamtlichen Helfer mitteilten, war am Sonntag eine 47 Jahre alte Wanderin aus Dresden am Pfaffenstein zwei Meter in die Tiefe gestürzt. Sie habe dabei Kopfverletzungen erlitten. Offenbar war die Frau einer anderen Person ausgewichen, dabei gestolpert und abgerutscht.