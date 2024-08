Denn die Zeiten, in denen kiloweise Süßigkeiten die Zuckertüten füllten, sind vorbei. Das beobachtet auch die Geschäftsführerin Annett Knauer. Seit der Wende erlebt die Freitalerin jedes Jahr von Neuem, was die Eltern vor der Einschulung so umtreibt. Während also in der Vergangenheit massenhaft Süßigkeiten in den Zuckertüten landeten, gehe der Trend davon weg und hin zu mehr praktischen Sachen.