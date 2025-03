Rechtselbisch auf der Stadtseite:

• Linie 241: Betriebszeitverlängerung Montag bis Freitag analog der Zeiträume am Wochenende und Verlängerung zur Elbbrücke

• Linie 252: Auffüllen zum Stundentakt plus zusätzliche Fahrten am Abend, Bedienung Elbbrücke in Richtung Schmilka

• Linie 254: Stundentakt Montag bis Freitag und Verlängerung Richtung Bastei

• Linie 260: Neustrukturierung des Angebotes mit Schließen der Taktlücken und Ausweitung Bedienzeiten analog dem Wochenende, Bedienung Elbbrücke

Linkselbisch auf der Bahnhofseite:

• Linie 242: Stundentakt Montag bis Freitag

• Linie 244: neue Struktur im Angebot und Stundentakt

• Linie 252: Betriebszeitverlängerung und Lücken schließen im Abschnitt Bad Schandau – Schöna