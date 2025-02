In der Region zwischen Dresden und Pirna hat es am Sonnabend ein leichtes Erdbeben gegeben. Nach vorläufigen Daten des Seismologieverbundes Mitteldeutschland ereignete sich das Beben gegen 9:12 Uhr. Es hatte demnach eine Magnitude von 2,6 - leicht über dem spürbaren Bereich. Das Epizentrum lag offenbar in der Nähe von Pirna.