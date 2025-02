Bildrechte: picture alliance/Zoonar/Cigdem Simsek

Geologie Leichtes Erdbeben im Raum Dresden

01. Februar 2025, 15:59 Uhr

Schreckmoment am Sonnabend in der Region zwischen Dresden und Pirna. Auf einmal bebt für wenige Sekunden die Erde. Es gibt einen lauten Knall und Häuser wackeln. Beunruhigte Bürgerinnen und Bürger rufen daraufhin die Polizei an und wollen wissen was los ist. MDR SACHSEN hat bei einem Experten nachgefragt, was es mit dem Erdbeben auf sich hatte und wie gefährlich es war.