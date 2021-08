Paul Gröger Paul Gröger wurde am 1. Januar 1873 in Naundorf bei Merseburg geboren. In Heidenau arbeitete er als Werkmeister in der Rockstroh-Werke AG. Ab Ende 1919 war er als Abgeordneter des Gemeinderates Vorsitzender der Verschmelzungskommission, die zur Vereinigung der Gemeinden Mügeln, Heidenau und Gommern zur Stadt Heidenau konstituiert worden war. Ab dem 1. April 1924 war er Erster Bürgermeister der Stadt Heidenau.



Während seiner Amtszeit setzte Paul Gröger im Stadtparlament durch, dass außer den kommunalen Verwaltungen auch Einrichtungen zur Bildung, Kultur und Sport geschaffen wurden. In diese Zeit fiel u. a. der Bau des Licht- und Luftbades, dem heutigen "Albert Schwarz"-Bad. Zudem entstanden ein Sportanlagenkomplex und eine Radrennbahn. Die Bildung von Siedlungs-Genossenschaften unterstützte er ebenfalls.

Nach der Reichstagswahl 1933 verweigerte er den Nazis die Gefolgschaft und wurde am 22. April 1933 beurlaubt. Am 19. Juni 1933 brachte man ihn in das Konzentrationslager Hohnstein. Während seiner Gefangenschaft misshandelten ihn die stationierten SA-Leute mehrfach brutal.

Am 12. Juli 1933 wurde Paul Gröger schwer erkrankt aus dem Konzentrationslager Hohnstein entlassen.

Am 27. August 1933 nahm er sich auf Grund der im Konzentrationslager erlittenen Misshandlungen das Leben. Quelle: AKuBiZ e.V. Pirna