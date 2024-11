Ein Einfamilienhaus in Freital ist nach einer Explosion unbewohnbar. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück am Mittag. Zwei Bewohner, ein 60 Jahre alter Mann und eine 80 Jahre alte Frau, wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die Wucht der Detonation wurde die Giebelwand zerstört.

Bildrechte: Roland Halkasch