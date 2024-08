Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um einen Motorrad-Diebstahl aufzuklären. In der Zeit zwischen dem 30. Juli , 19 Uhr und dem 31. Juli, 12:30 Uhr sind im Bahretaler Ortsteil Ottendorf fünf Motorräder aus einem Lager gestohlen worden. Ottendorf befindet sich in der Nähe von Dresden. Der oder die Täter hatten nach Polizeiangaben eine Tür aufgebrochen, um sich Zutritt zu verschaffen.

Vier der fünf entwendeten Maschinen gehören dem Motorrad-Sportler Eddy Frech. "Hier ist so lange nichts passiert. Hier kannst du das Auto offenstehen lassen und es passiert nichts", erklärt er dem MDR Magazin "Kripo live". "Dann auf einmal sind die Motorräder weg. Was ich gedacht habe war: 'Scheiße'", sagt er.

Mit einigen der gestohlenen Bikes hatte der 19-Jährige seine Runden im Training gedreht. Zweimal hat er schon den Titel "Deutscher Meister" holen können. Er ist Fahrer des deutschen Teams der "Supermoto of Nations" und hat sich vorgenommen, in späterer Zukunft auch einmal Weltmeister zu werden. Der Verlust trifft ihn umso härter, weil die aktuelle Saison gerade mittendrin ist. "Zur Zeit ist das blöd, die weitere Saison zu finanzieren. Die Motorräder standen auch zum Verkauf, um die laufende Saison und die nächste zu finanzieren", so Frech.