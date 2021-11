Fahndungserfolg Nach Tod bei Schleusung: Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat den flüchtigen Fahrer des Schleuserfahrzeuges festgenommen, in dem Ende Oktober ein Mann ums Leben gekommen war. Der 42 Jahre alte Türke wurde von niederländischen Polizisten in einem Hotel in Amsterdam aufgegriffen.