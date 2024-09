In Pirna ist ein mutmaßlicher Geldfälscher festgenommen worden. Der Mann stehe im Verdacht, für einen Teil von insgesamt 350 Fällen gefälschter Banknoten verantwortlich zu sein, teilte die Polizei mit. Demnach soll der 35-Jährige gefälschte 200-Euro-Scheine in Drogerien und Discountern in der Region Ingolstadt in Bayern und im Allgäu in Baden-Württemberg in Umlauf gebracht haben.

