Die diesjährigen Felsenbühnen Festspiele in Rathen starten mit dem Stück "Die Spur der Hebamme" in die neue Saison. Wie die Landesbühnen Sachsen am Dienstag bekannt gegeben haben, feiert die Inszenierung nach dem Roman der Autorin Sabine Ebert am 16. Mai 2025 auf der Felsenbühne Premiere.