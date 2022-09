Die Saison ging am Wochenende mit "Carmina Burana" und Richard Wagners "Der fliegende Holländer" zu Ende. Zu sehen waren auch die "West Side Story", "Das Kalte Herz" und "Der fliegende Holländer" als Premieren sowie die Produktionen "Jedermann" und "Pettersson und Findus". Für Sommer 2023 kündigten die Landesbühnen bereits eine Neuproduktion von Carl Maria von Webers "Der Freischütz" an.

Die Felsenbühne Rathen gehört zu den beliebtesten Naturtheatern in Deutschland. Die Bühne in der Sächsischen Schweiz war in den beiden Vorjahren für gut 18 Millionen Euro umgebaut und saniert worden. Der Spielbetrieb war weder durch einen Waldbrand an der Bastei, noch durch wochenlange Waldbrände im Nationalpark der Hinteren Sächsischen und der Böhmischen Schweiz beeinträchtigt.