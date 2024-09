Bildrechte: Marko Förster

Ranger im Einsatz Große Sorgen wegen Waldbränden in Nationalparks Harz und Sächsische Schweiz

07. September 2024, 13:29 Uhr

Der Nationalpark Harz hat seine Kollegen in der Sächsischen Schweiz zwar noch nicht um Hilfe wegen des Waldbrandes am Brocken gebeten, aber die Ranger stünden bereit. Dabei haben sie an diesem Wochenende selbst genug zu tun, um den Nationalpark nachts zu sichern. Feuerwehrleute sind als Brandwache am Lilienstein unterwegs, wo nach einem unerlaubten Lagerfeuer eine Felsspalte brannte.